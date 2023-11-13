"Сити": подборка лучших художественных книг осени 2023 года

Команда "Сити" сделала подборку новых художественных книг, которые вышли осенью 2023 года. Например, можно полистать книгу Шелби Ван Пелт "Необычайно умные создания". В центре сюжета уборщица, которая подружилась с осьминогом в океанариуме.

Кроме того, у Вьет Тхань Нгуена вышло продолжение романа "Сочувствующий". Вторая часть называется "Преданный". Главный герой – двойной агент, который живет в Париже в 80-х годах прошлого века.



Также можно почитать книгу Юлии Яковлевой "Бретер". По сюжету раненый гусар по фамилии Мурин возвращается в Петербург в отпуск и практически случайно оказывается сыщиком.

Подробнее – в программе “Сити”.