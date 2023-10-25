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25 октября, 17:00

Культура

"Сити": москвичам рассказали о главных театральных событиях

"Сити": москвичам рассказали о главных театральных событиях

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Москвичам рассказали о главных театральных событиях этой недели. Среди них – постановка "Наташа" в Театре Наций.

Это история о том, как в жизнь интеллигентной московской семьи Кирилловых врывается Наташа – молодая дерзкая провинциалка с тяжелым прошлым. Спектакль по мотивам пьесы московского драматурга Натальи Крапивиной. Постановку показывают с 25 по 27 октября в 20:00 на Малой сцене.

Подробнее – в программе "Сити".

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