"Сити": топ-5 театральных событий в Москве

Для москвичей составили пять театральных событий этой недели. Среди них – постановка "Наташа" в Театре Наций.

Это история о том, как в жизнь интеллигентной московской семьи Кирилловых врывается Наташа – молодая дерзкая провинциалка с тяжелым прошлым. Спектакль по мотивам пьесы московского драматурга Натальи Крапивиной. Постановку показывают с 25 по 27 октября в 20:00 на Малой сцене.

Подробнее – в программе "Сити".