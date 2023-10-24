"Сити": топ-5 октябрьских выставок в Москве

Команда "Сити" сделала подборку выставок, которые проходят в Москве в октябре. Например, можно сходить на экспозицию "Автор неизвестен. Коснуться главного" в Музее русского импрессионизма. Там представлены работы неизвестных художников конца XIX – начала ХХ века.

Также с 20 октября открыта выставка "Куплю гараж". В экспозиции показано, как 18 квадратных метров пространства были местом самовыражения и территорией свободы многих людей.

В Еврейском музее и центре толерантности 24 октября открылся масштабный проект "Тинькофф Город: Энди Уорхол и русское искусство". В экспозицию вошли более 60 произведений американского художника, дизайнера и новатора в искусстве Энди Уорхола и 50 работ современных российских художников из частных собраний.

Кроме того, можно изучить инсталляцию "Во все глаза" Марины Алексеевой, чьи картины находятся в частной коллекции Элтона Джона. Подробнее – в программе "Сити".