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23 октября, 17:00

Культура

"Сити": топ-5 новинок на российских стримингах

"Сити": топ-5 новинок на российских стримингах

"Сити": топ-5 новых сериалов на российских стримингах

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Команда "Сити" сделала подборку новых сериалов, которые появятся на российских стримингах на этой неделе. Так, россияне могут посмотреть сериал "Однажды в Абхазии". Это остросоциальная сказка про выборы президента республики. По сюжету власти одобрили свалку радиоактивных отходов в шахте, где погиб дед главного героя. Такие обстоятельства вынудили героя баллотироваться в президенты.

Также вышел анимационный сериал "Объяснялкины". Сериал рассказывает о семье, которая заключила контракт со стримингом, и поэтому снимает образовательное шоу про самих себя. В каждой серии герои отвечают на типичные детские вопросы.

Подробнее – в программе "Сити".

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