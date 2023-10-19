Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 13:55

Культура

"Сити": комедийный боевик "Телохранитель на фрилансе" вышел на экраны кинотеатров в РФ

"Сити": комедийный боевик "Телохранитель на фрилансе" вышел на экраны кинотеатров в РФ

Пресс-показ фильма "По щучьему велению" состоялся в столице

"Сити": выставка "НИИ" открыта на "Винзаводе"

"Актуальный репортаж": выставка старых денег открылась в Москве

Пресс-показ фильма "По щучьему велению" состоялся в Москве

Новый сериал "Однажды в Абхазии" вышел в российских онлайн-кинотеатрах

Спектакль "Тетка Чарлея" покажут в театре на Трубной

"Сити": комедия "Вася не в себе" вышла в российский прокат

Более 150 площадок с искусственным льдом оборудуют в Москве в 2023 году

Новости мира: посетителей Лувра эвакуировали из-за угрозы взрыва

Комедийный боевик "Телохранитель на фрилансе" вышел на экраны кинотеатров в РФ. В главной роли – Джон Сина, режиссер фильма – Пьер Морель, который снял "Перевозчика" и первую часть франшизы "Заложница".

В центре сюжета – бывший спецназовец, который после неудачной карьеры военного устраивается в офис. Однажды ему предлагают стать телохранителем журналистки в опасной командировке за приличное вознаграждение. Подробности – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
досугкультуракиновидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика