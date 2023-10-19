"Сити": комедийный боевик "Телохранитель на фрилансе" вышел на экраны кинотеатров в РФ

Комедийный боевик "Телохранитель на фрилансе" вышел на экраны кинотеатров в РФ. В главной роли – Джон Сина, режиссер фильма – Пьер Морель, который снял "Перевозчика" и первую часть франшизы "Заложница".

В центре сюжета – бывший спецназовец, который после неудачной карьеры военного устраивается в офис. Однажды ему предлагают стать телохранителем журналистки в опасной командировке за приличное вознаграждение. Подробности – в программе "Сити".