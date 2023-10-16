"Сити": комедия "Вася не в себе" вышла в российский прокат

Комедия "Вася не в себе" вышла на экраны российских кинотеатров. В главной роли – Павел Прилучный.

По сюжету успешный бизнесмен живет и ни во что не ставит рабочих, которые день и ночь трудятся на его стройке. Все меняет авария, после которой он оказывается в теле гастарбайтера и теряет все привычное: семью, влияние и деньги.

Отмечается, что Павел Прилучный находился большую часть фильма под толстым слоем грима. Подробности – в программе "Сити".