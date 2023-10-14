"Сити": выставка "Трын Трава. Современный русский стиль" открылась в столице

Выставка "Трын Трава. Современный русский стиль" открылась в столице. Экспозиция подготовлена в музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной улице. Она будет работать до 26 октября.

Кроме того, в Третьяковской галерее открылась выставка к 150-летию Н.Рериха. В экспозиции – больше сотни его картин, декорации к театральным постановкам и архитектурные проекты.



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