14 октября, 13:30Город
"Сити": выставка "Трын Трава. Современный русский стиль" открылась в столице
Выставка "Трын Трава. Современный русский стиль" открылась в столице. Экспозиция подготовлена в музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной улице. Она будет работать до 26 октября.
Кроме того, в Третьяковской галерее открылась выставка к 150-летию Н.Рериха. В экспозиции – больше сотни его картин, декорации к театральным постановкам и архитектурные проекты.
Подробнее – в программе "Сити".
Программа: Сити