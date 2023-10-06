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06 октября, 17:00

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"Сити": Московский международный фестиваль архивных фильмов стартовал в столице

"Сити": Московский международный фестиваль архивных фильмов стартовал в столице

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В городе стартовал Московский международный фестиваль архивных фильмов. Зрителям покажут, с чего начиналось кино. Большая часть программы – черно-белая, с пленки, на языке оригинала, но с русскими субтитрами.

Фильм открытия фестиваля – "Отравительница". Это кино 1906 года про женщину, которая решила избавиться от мужа с помощью яда. Оно идет всего четыре минуты. Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
городфестиваликиновидеоАнастасия Арсланова
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