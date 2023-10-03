"Сити": Анна Бутурлина выступит с сольной программой в концертном зале в парке "Зарядье"

Певица Анна Бутурлина выступит с сольной джазовой программой в концертном зале в парке "Зарядье". Начало концерта – в 19:00, стоимость билетов начинается от 500 рублей.

Также в столице, в клубе "1930", организовали концерт бывшего вокалиста группы Deep Purple Джо Линн Тернера. В программе – хиты британского хард-рока Catch the Rainbow, Long Live Rock’n’Roll и многие другие. Начало – в 20:00. Подробнее – в программе "Сити".