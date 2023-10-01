"Сити": в центре "Зотов" открылась выставка об Александре Родченко

В центре “Зотов” проходит выставка, посвященная художнику Александру Родченко – тому самому, который сто лет назад работал с поэтом Владимиром Маяковским. Выставка рассказывает про личную жизнь художника. В экспозиции представлены его вещи, дневники и письма, а также фотографии близких. Александр Родченко – новатор в области фотографии. Нестандартными ракурсами и диагоналями он опередил свое время и определил новый вектор развития этого искусства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.