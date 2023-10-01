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01 октября, 16:30

Культура

"Сити": в центре "Зотов" открылась выставка об Александре Родченко

"Сити": в центре "Зотов" открылась выставка об Александре Родченко

"Сити": выставка, посвященная Александру Родченко, проходит в центре "Зотов"

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В центре “Зотов” проходит выставка, посвященная художнику Александру Родченко – тому самому, который сто лет назад работал с поэтом Владимиром Маяковским. Выставка рассказывает про личную жизнь художника. В экспозиции представлены его вещи, дневники и письма, а также фотографии близких. Александр Родченко – новатор в области фотографии. Нестандартными ракурсами и диагоналями он опередил свое время и определил новый вектор развития этого искусства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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