"Сити": Большой театр открыл 248-й сезон оперой "Борис Годунов"

Большой театр открыл 248-й сезон оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов". В этом году этот спектакль стал еще и поводом поздравить с юбилеем народную артистку Советского Союза Тамару Синявскую.

В текущем театральном сезоне ожидаются много оперных премьер. 16 ноября на исторической сцене подготовили премьеру "Адрианы Лекуврер" в постановке художественного руководителя театра имени Пушкина Евгения Писарева. Кроме того, будет еще премьера оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского в постановке режиссера Сергея Урсуляка.

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