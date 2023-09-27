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27 сентября, 14:00

Культура

"Сити": Большой театр открыл 248-й сезон оперой "Борис Годунов"

"Сити": Большой театр открыл 248-й сезон оперой "Борис Годунов"

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Большой театр открыл 248-й сезон оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов". В этом году этот спектакль стал еще и поводом поздравить с юбилеем народную артистку Советского Союза Тамару Синявскую.

В текущем театральном сезоне ожидаются много оперных премьер. 16 ноября на исторической сцене подготовили премьеру "Адрианы Лекуврер" в постановке художественного руководителя театра имени Пушкина Евгения Писарева. Кроме того, будет еще премьера оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского в постановке режиссера Сергея Урсуляка.

Подробнее – в программе "Сити".

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