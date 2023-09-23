"Сити": что посетить в Москве в выходные

Для москвичей составили составили список, чем можно заняться на выходных. Главное арт-событие недели – выставка современного искусства Blazar в Музее Москвы.

В этом году там представлено множество нестандартных работ от молодых художников. Например, в первый раз представляют обонятельное искусство, которое предполагается нюхать. Выглядит как сосуды с пахучим песком и описанием аромата.

Подробнее – в сюжете проекта "Сити".