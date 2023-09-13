"Сити": Пушкинский музей пригласил посетить выставку "После импрессионизма"

Экспозиция "После импрессионизма" представлена в Пушкинском музее. Желающие могут увидеть работы Репина, Малевича, а также Матисса и Ван Гога.

Выставка состоит из почти двухсот полотен русских и европейских художников. Большинство этих картин широкой публике неизвестно, поскольку они хранятся в небольших региональных музеях и в частных коллекциях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.