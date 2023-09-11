"Сити": спецпоказ фильма "Как украсть реку" пройдет в кинотеатре "Пионер"

В кинотеатре "Пионер" организуют специальный показ фильма "Как украсть реку" в понедельник, 11 сентября. Это корейское кино.

Фильм снят по корейским народным сказкам, но, по словам кинокритиков, напоминает по стилю кинокартины режиссера Стивена Содерберга. По сюжету аферист решает украсть большой груз табака, однако для этого ему нужно продать воду из местной реки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.