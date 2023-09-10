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10 сентября, 03:00

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"Сити": как провести День города в Москве

"Сити": как провести День города в Москве

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В эти выходные Москва отмечает 876-летие. По этому случаю в городе организовали множество различных мероприятий. О самых интересных из них – в сюжете проекта "Сити".

Так, в центре города проходит выставка "Станция Манеж", посвященная столичному транспорту. Она бесплатная, но уже 10 сентября заканчивает свою работу. На входе расположены настоящие вагоны современных поездов, а внутри по рельсам ездят их макеты в натуральную величину. На них можно перемещаться между всеми локациями выставки.

В кинотеатрах сети "Москино" между тем в это воскресенье бесплатно покажут мюзикл Валерия Тодоровского "Стиляги". Это своего рода российский "Ла-Ла Ленд" про молодых москвичей, которые хотят петь, танцевать и быть не такими, как все. Показ бесплатный, но надо успеть зарегистрироваться.

А для любителей шумного отдыха на Поклонной горе в честь Дня города пройдет масштабный концерт. Днем там выступят молодые и подающие надежды артисты, а вечером на сцену выйдут звезды: от Юли Гаврилиной и Риты Дакоты до Филиппа Киркорова. Вход на концерт бесплатный.

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