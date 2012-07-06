Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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06 июля 2012, 11:48

"Формула качества": Покупаем палатку

"Формула качества": Покупаем палатку

"Формула качества": Газонокосилки

"Формула качества": Wi-Fi в парках

"Формула качества": Холодильники

"Формула качества": Летний отдых в детских лагерях

"Формула качества": навигаторы

"Формула качества": гидроциклы

"Формула качества": растительное масло

"Формула качества": черешня

"Формула качества": доставка продуктов на дом

Сейчас всё более популярным становится такое времяпровождение, как походы с друзьями или с семьёй, с экспедициями или на пикник. В любом случае, надо быть защищённым от таких "прелестей" погоды, как дождь. А если ехать с ночёвкой, то без палатки точно не обойтись. Купить палатку легко, однако не так просто ее выбрать. О том, как установить временное жилье, какими бывают палатки — размер, форма, предназначение, — в программе "Формула качества".
Программа: Формула качества
Формула качества палатки программы Алина Шувалова архив

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