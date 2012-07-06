"Формула качества": Покупаем палатку

Сейчас всё более популярным становится такое времяпровождение, как походы с друзьями или с семьёй, с экспедициями или на пикник. В любом случае, надо быть защищённым от таких "прелестей" погоды, как дождь. А если ехать с ночёвкой, то без палатки точно не обойтись. Купить палатку легко, однако не так просто ее выбрать. О том, как установить временное жилье, какими бывают палатки — размер, форма, предназначение, — в программе "Формула качества".