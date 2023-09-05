"Сити": москвичам рассказали о двух выставках на Хлебозаводе в столице

На Хлебозаводе продолжается экспозиция "Смешарики. Искусство быть круглым". Мультсериалу в 2023 году исполняется 20 лет, это и стало поводом для создания масштабной экспозиции. Каждому из героев тут посвящено отдельное круглое пространство.

Также на Хлебозаводе появилась уличная выставка про велосипеды. Она посвящена развитию велокультуры в СССР и России. Название соответствует – "Как это все закрутилось". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.