Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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05 сентября, 14:00

Культура

"Сити": москвичам рассказали о двух выставках на Хлебозаводе в столице

"Сити": москвичам рассказали о двух выставках на Хлебозаводе в столице

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На Хлебозаводе продолжается экспозиция "Смешарики. Искусство быть круглым". Мультсериалу в 2023 году исполняется 20 лет, это и стало поводом для создания масштабной экспозиции. Каждому из героев тут посвящено отдельное круглое пространство.

Также на Хлебозаводе появилась уличная выставка про велосипеды. Она посвящена развитию велокультуры в СССР и России. Название соответствует – "Как это все закрутилось". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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