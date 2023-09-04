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Новости

04 сентября, 17:00

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"Сити": фильмы режиссера Тарковского покажут в кинотеатре "Художественный"

"Сити": фильмы режиссера Тарковского покажут в кинотеатре "Художественный"

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В кинотеатре "Художественный" покажут фильмы Андрея Тарковского. Зрители смогут посмотреть киноленту "Сталкер", а также "Солярис". Эти фильмы стали классикой фантастического кино.

Кроме этого, в столице идет Московский еврейский кинофестиваль на трех площадках – Еврейском музее, "Иллюзионе" и "Октябре". В программе есть художественное и документальное кино об Израиле.

Подробнее – в программе "Сити".

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