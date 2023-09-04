"Сити": фильмы Андрея Тарковского покажут в кинотеатре "Художественный"

В кинотеатре "Художественный" покажут фильмы Андрея Тарковского. Зрители смогут посмотреть киноленту "Сталкер", а также "Солярис". Эти фильмы стали классикой фантастического кино.

Кроме этого, в столице идет Московский еврейский кинофестиваль на трех площадках – Еврейском музее, "Иллюзионе" и "Октябре". В программе есть художественное и документальное кино об Израиле.

Подробнее – в программе "Сити".