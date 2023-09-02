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Новости

02 сентября, 21:00

Город

"Сити": Московская международная книжная ярмарка открылась в "Экспоцентре"

"Сити": Московская международная книжная ярмарка открылась в "Экспоцентре"

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Московская международная книжная ярмарка открылась в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". До вечера 3 сентября в рамках ярмарки для гостей проведут более 300 мероприятий, среди которых презентации книг, встречи с авторами, дискуссии, конференции и семинары.

Кроме того, команда телепрограммы сделала подборку кино, которые можно посмотреть на досуге. Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
городдосугкиновидеоАнастасия Арсланова
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