"Сити": Московская международная книжная ярмарка открылась в "Экспоцентре"

Московская международная книжная ярмарка открылась в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". До вечера 3 сентября в рамках ярмарки для гостей проведут более 300 мероприятий, среди которых презентации книг, встречи с авторами, дискуссии, конференции и семинары.

Кроме того, команда телепрограммы сделала подборку кино, которые можно посмотреть на досуге. Подробнее – в программе "Сити".