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01 сентября, 17:00

Культура

"Сити": какое кино посмотреть вместе с детьми на досуге

"Сити": какое кино посмотреть вместе с детьми на досуге

"Сити": "Чижик-Пыжик возвращается" вышел в российских кинотеатрах

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Для детей одна из главных кинопремьер этой недели – "Чижик-Пыжик возвращается". Это детектив про школьников, спасающих памятник.

По сюжету одноклассники на экскурсии в Санкт-Петербурге планируют попасть монеткой в статую Чижика-Пыжика, чтобы загадать желания. Но неожиданно они становятся свидетелями кражи микропамятника. Дети начинают собственное расследование.

В честь Дня знаний стриминги выпустили сериал "Крутая перемена". По сюжету мужчине надо продать дом своего отца, который сидит в тюрьме. Для этого он становится преподавателем в колонии. Это комедия про отцов и детей.

Подробнее – в сюжете проекта "Сити".

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