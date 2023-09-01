"Сити": какое кино посмотреть вместе с детьми на досуге

Для детей одна из главных кинопремьер этой недели – "Чижик-Пыжик возвращается". Это детектив про школьников, спасающих памятник.

По сюжету одноклассники на экскурсии в Санкт-Петербурге планируют попасть монеткой в статую Чижика-Пыжика, чтобы загадать желания. Но неожиданно они становятся свидетелями кражи микропамятника. Дети начинают собственное расследование.

В честь Дня знаний стриминги выпустили сериал "Крутая перемена". По сюжету мужчине надо продать дом своего отца, который сидит в тюрьме. Для этого он становится преподавателем в колонии. Это комедия про отцов и детей.

Подробнее – в сюжете проекта "Сити".