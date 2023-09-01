"Сити": "Чижик-Пыжик возвращается" вышел в российских кинотеатрах

Для детей одна из главных кинопремьер этой недели – "Чижик-Пыжик возвращается". Это детектив про школьников, спасающих памятник.

По сюжету одноклассники на экскурсии в Санкт-Петербурге планируют попасть монеткой в статую Чижика-Пыжика, чтобы загадать желания. Но неожиданно они становятся свидетелями кражи микропамятника. Дети начинают собственное расследование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.