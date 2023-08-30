"Сити": фильм ужасов "Шепоты мертвого дома" вышел в российский прокат

В российском прокате появился фильм ужасов "Шепоты мертвого дома". По словам кинокритика Егора Москвитина, это гибрид книг Стивена Кинга и сериала "Настоящий детектив".

По сюжету в маленьком городе есть ферма, на которую местные стараются не попадать, так как считают ее проклятой. Последний владелец сбежал оттуда из-за видений и ночных кошмаров. Но спустя 20 лет туда приезжают его дети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.