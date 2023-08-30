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30 августа, 17:00

Культура

"Сити": фильм ужасов "Шепоты мертвого дома" вышел в российский прокат

"Сити": фильм ужасов "Шепоты мертвого дома" вышел в российский прокат

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В российском прокате появился фильм ужасов "Шепоты мертвого дома". По словам кинокритика Егора Москвитина, это гибрид книг Стивена Кинга и сериала "Настоящий детектив".

По сюжету в маленьком городе есть ферма, на которую местные стараются не попадать, так как считают ее проклятой. Последний владелец сбежал оттуда из-за видений и ночных кошмаров. Но спустя 20 лет туда приезжают его дети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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