"Сити. Смотрим": триллер "Заложники" с Лиамом Нисоном

В российский прокат вышел триллер "Заложники" с Лиамом Нисоном. Это фильм-боевик.

По сюжету среди заложников оказался главный герой. Он же и главная надежда на спасение. Под сиденьем его машины находится бомба. В салоне вместе с ним его дети.

Также внимания заслуживают кинокартины "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка", "Шепоты мертвого дома", "Посредники", "Только ты и я". Об этом – в сюжете проекта "Сити. Смотрим".