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"Сити": столичный фестиваль водных видов спорта "Открытая вода" стартует 26 августа

"Сити": столичный фестиваль водных видов спорта "Открытая вода" стартует 26 августа

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"Сити": новое иммерсивное шоу создали в столичном особняке "Дашков 5"

Команда The City сделала подборку мероприятий, которые можно посетить в столице. Например, новое иммерсивное шоу создали в особняке "Дашков 5", расположенном рядом с Зубовским бульваром. Шоу называется "Девочка со спичками", и его можно смотреть с детьми – спектакль ориентирован на подростков старше 12 лет.

Кроме того, на выходных, 26 и 27 августа, в Москве стартуют два фестиваля. Можно сходить на столичный фестиваль водных видов спорта "Открытая вода" в Крылатском или пойти на "Ночь кино". Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
городдосугвидеоАнастасия Арсланова
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