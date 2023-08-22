"Сити": выставка "Маяковская Москва" открылась в парке "Зарядье"

Выставка "Маяковская Москва" открылась в парке "Зарядье". На экспозиции, которая открыта до 4 сентября, посетители узнают подробнее о жизни и смерти поэта. Выставки работает в белокаменном подклете Старого Английского двора. Билеты стоят по 350 рублей.

Еще одна выставка "Нам нужен Дягилев" открыта в галерее "Куб", которая находится на Охотном ряду. Подробнее о новых экспозициях – в программе "Сити".