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22 августа, 17:00

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"Сити": выставка "Маяковская Москва" открылась в парке "Зарядье"

"Сити": выставка "Маяковская Москва" открылась в парке "Зарядье"

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Выставка "Маяковская Москва" открылась в парке "Зарядье". На экспозиции, которая открыта до 4 сентября, посетители узнают подробнее о жизни и смерти поэта. Выставки работает в белокаменном подклете Старого Английского двора. Билеты стоят по 350 рублей.

Еще одна выставка "Нам нужен Дягилев" открыта в галерее "Куб", которая находится на Охотном ряду. Подробнее о новых экспозициях – в программе "Сити".

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