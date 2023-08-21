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"Сити": фильмы Феллини можно посмотреть в столичном кинотеатре "Художественный"

"Сити": фильмы Феллини можно посмотреть в столичном кинотеатре "Художественный"

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В столичном кинотеатре "Художественный" можно посмотреть фильмы итальянского режиссера Федерико Феллини. Например, есть сеансы на киноленты "Сладкая жизнь" и "Восемь с половиной".

Кроме того, в Москве, в центре "Марс" открылась выставка под названием "Икигай: искусство жить". Выставка может заинтересовать тем, что на ней можно не только смотреть экспонаты, но и нюхать и трогать их.

Подробнее – в проекте "Сити".

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