Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 21:00

Город

"Сити": москвичам рассказали о мероприятиях, которые стоит посетить в выходные

"Сити": москвичам рассказали о мероприятиях, которые стоит посетить в выходные

Фестиваль "Цветочный джем" будет открыт в Москве до 20 сентября

Новости часа: создание парка "Яуза" планируется завершить в 2025 году

Транспортная выставка началась в Москве

"Сити. Гид": московские парки развлечений

Новости часа: в МО РФ сообщили о пресечении попытки атаки БПЛА на объекты Москвы

Москвичам рассказали о мастер-классах на площадках МУФ

Реку Яузу приведут в порядок

Новые заводы и промышленные комплексы построили в этом году в Москве

Блюда от известных шеф-поваров сейчас можно попробовать в "Лужниках" в рамках МУФ

Москвичам рассказали о мероприятиях, которые стоит посетить в ближайшее дни. До вечера воскресенья, 20 августа, в Парке Горького будет работать цирковой городок, который относится к части шоу "Горький Лэнд", посмотреть на него можно бесплатно при помощи регистрации на сайте. Мероприятие входит в программу грандиозного фестиваля "Горький в Парке Горького".

Также все желающие могут посетить музей-заповедник "Горки Ленинские", где все выходные проходят концерты в стиле джаз.

Москвичи в том числе могут посетить фестиваль "Усадьбы Москвы" и погрузиться в мир русской аристократии.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
городфестиваливидеоАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика