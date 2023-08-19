"Сити": москвичам рассказали о мероприятиях, которые стоит посетить в выходные

Москвичам рассказали о мероприятиях, которые стоит посетить в ближайшее дни. До вечера воскресенья, 20 августа, в Парке Горького будет работать цирковой городок, который относится к части шоу "Горький Лэнд", посмотреть на него можно бесплатно при помощи регистрации на сайте. Мероприятие входит в программу грандиозного фестиваля "Горький в Парке Горького".

Также все желающие могут посетить музей-заповедник "Горки Ленинские", где все выходные проходят концерты в стиле джаз.

Москвичи в том числе могут посетить фестиваль "Усадьбы Москвы" и погрузиться в мир русской аристократии.

Подробнее – в программе "Сити".

