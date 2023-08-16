"Сити": сериал "Диагноз: везучая" вышел на стриминговых сервисах

На стриминговых сервисах вышел новый сериал под названием "Диагноз: везучая". У главной героини есть суперспособность – она притягивает удачу. Девушка зарабатывает на жизнь тем, что помогает преступникам. Для этого достаточно взять ее в долю, и дело обязательно выгорит.

Но на нее объявляют охоту, а сама героиня помогает бухгалтеру, чтобы очистить карму. В главной роли Аглая Тарасова. Подробнее – в программе "Сити".