"Сити": топ-3 фильма в повторном прокате в РФ

На российских экранах кинотеатров появились в повторном прокате сразу несколько фильмов. Можно посмотреть документальный фильм "Эми". Кинолента с архивными материалами расскажет про британскую певицу Эми Уайнхаус.

Также можно пойти на фильм "Сталкер" Андрея Тарковского. По сюжету писатель и профессор отправляются на поиски магической комнаты, которая исполняет желания. Отмечается, что с первоисточником – повестью "Пикник на обочине" – история фильма не совпадает.

Кроме того, можно посмотреть фильм "Амели" с Одри Тоту. Подробнее – в программе "Сити".