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Культура

"Сити": топ-3 фильма в повторном прокате в РФ

"Сити": топ-3 фильма в повторном прокате в РФ

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На российских экранах кинотеатров появились в повторном прокате сразу несколько фильмов. Можно посмотреть документальный фильм "Эми". Кинолента с архивными материалами расскажет про британскую певицу Эми Уайнхаус.

Также можно пойти на фильм "Сталкер" Андрея Тарковского. По сюжету писатель и профессор отправляются на поиски магической комнаты, которая исполняет желания. Отмечается, что с первоисточником – повестью "Пикник на обочине" – история фильма не совпадает.

Кроме того, можно посмотреть фильм "Амели" с Одри Тоту. Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
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