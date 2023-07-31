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"Сити": москвичам рассказали, какие будут мероприятия в столице на этой неделе

"Сити": москвичам рассказали, какие будут мероприятия в столице на этой неделе

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Для москвичей и гостей столицы составили подборку, как провести досуг в столице на этой неделе. Для любителей ландшафтного дизайна работает фестиваль "Цветочный джем". До середины осени город превратится в цветущий сад. Площади, скверы и улицы украсили яркими цветочными арт-объектами.

А все любители собак в выходные могут посетить "Три вокзала. Депо". Там будет проходить мини-фестиваль "Все собаки и их люди здесь. Это возможность показать пса ветеринару, сделать стрижку у грумера, получить консультацию у кинолога и зоопсихолога, причем бесплатно.

Подробнее – в программе "Сити".

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