"Сити": москвичам рассказали, какие будут мероприятия в столице на этой неделе

Для москвичей и гостей столицы составили подборку, как провести досуг в столице на этой неделе. Для любителей ландшафтного дизайна работает фестиваль "Цветочный джем". До середины осени город превратится в цветущий сад. Площади, скверы и улицы украсили яркими цветочными арт-объектами.

А все любители собак в выходные могут посетить "Три вокзала. Депо". Там будет проходить мини-фестиваль "Все собаки и их люди здесь. Это возможность показать пса ветеринару, сделать стрижку у грумера, получить консультацию у кинолога и зоопсихолога, причем бесплатно.

Подробнее – в программе "Сити".