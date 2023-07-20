"Сити": мультфильм "Побег из страны роботов" вышел в российский прокат

В российский прокат вышел мультфильм "Побег из страны роботов". По жанру это приключенческий боевик.

По сюжету два медведя в раннем детстве остались без мамы. Прошло много лет, братья стали взрослыми гризли. Вдруг они встречают незнакомку, похожую на пропавшую медведицу. Все это происходит в Стране роботов, где героям надо победить искусственный интеллект и всех спасти – другого шанса воссоединиться с мамой у них не будет. Подробнее – в сюжете проекта "Сити".