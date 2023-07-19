Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Культура

"Сити": премьера комедийного сериала "Макс и гусь" состоялась в кинотеатре "Октябрь"

"Сити": премьера комедийного сериала "Макс и гусь" состоялась в кинотеатре "Октябрь"

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В кинотеатре "Октябрь" прошла премьера комедийного сериала "Макс и гусь". Это история о том, как простой парень с района Макс достиг криминальных высот, пожертвовав многим ради этого.

На "Иви" вышла комедия про оборотня в погонах. Сериал "Разрешите обратиться" рассказывает о том, как полицейский превращается в монстра. Темные силы позволяют провинциальному оперуполномоченному творить положительные дела. Он ловит всех преступников, быстрее раскрывает правонарушения и вообще делает жизнь окружающих лучше. Подробнее – в программе "Сити".

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культурасериалывидеоАнастасия Арсланова
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