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"Сити": в "Музеоне" стартовал фестиваль "Твоя Москва"

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В "Музеоне" стартовал фестиваль "Твоя Москва", который организует телеканал Москва 24.

"Твоя Москва" – это реальный шанс попасть на лекции и мастер-классы к профи из индустрии медиа. На прошлых выходных была встреча с автором книги "Пиши и сокращай" Максимом Ильяховым.

Фестиваль документального кино ORIGINAL+Doc проходит в павильоне "Кино" Парка Горького. Там покажут фильмы, созданные стриминговыми платформами.

Об этом и других фестивалях – в сюжете проекта "Сити".

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городвидеоАнастасия Арсланова
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