"Сити": главные сериалы этой недели

На этой неделе в прокат выходят различные сериалы. Среди них – "Библиотекарь" с Никитой Ефремовым.

По сюжету актер-неудачник с лицом Никиты Ефремова узнает о смерти отца и отправляется на его малую родину. Там выясняется, что папа возглавлял тайное общество, которое верит в волшебную силу книг. Буквально каждая дает какую-то суперсилу: ум или неуязвимость. За редкими фолиантами охотятся члены разных библиотек–секретных сообществ.

Героя, как отпрыска героического отца, принимают в орден и посвящают в библиотекари. И у него начинается новая жизнь, полная мистики и сражений в духе "Ночного дозора". Подробнее – в сюжете проекта "Сити".