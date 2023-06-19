"Сити": июньские киноновинки

Команда "Сити" сделала подборку новых фильмов, которые появятся на экранах на этой неделе. Например, можно посмотреть фильм "Дыхание", сюжет которого разворачивается в период пандемии. Это история о бывшем хирурге, который нелегально пробирается в больницу, чтобы помочь маме, заболевшей COVID-19. Рискуя свободой, он пытается разобраться с неизвестным вирусом и вместе с медицинским коллективом готовит больницу к пандемии.

Также можно посмотреть фильм "Копенгагена не существует". По сюжету пропадает девушка. Полиция быстро перестает ее искать, так как нет ни зацепок, ни улик. Но отец пропавшей не сдается: он находит ее парня и заставляет вспомнить, что случилось с его дочерью.

Подробнее – в сюжете проекта The City.