"Сити": в российский прокат вышел триллер "Сквозь время"

В российский прокат на этой неделе вышло несколько фильмов. Среди них – крупнобюджетная отечественная фантастика "Сквозь время".

По сюжету братьев-изобретателей Джейкоба и Итана заносит на остров, не отмеченный на картах. Там они находят заброшенную лабораторию с бункером и таинственным туманом. Он работает по механике временной петли – в нем одновременно с настоящим происходят события из прошлого и будущего.

Подробнее – в сюжете проекта "Сити".