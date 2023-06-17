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Культура

"Сити": в российский прокат вышел триллер "Сквозь время"

"Сити": в российский прокат вышел триллер "Сквозь время"

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В российский прокат на этой неделе вышло несколько фильмов. Среди них – крупнобюджетная отечественная фантастика "Сквозь время".

По сюжету братьев-изобретателей Джейкоба и Итана заносит на остров, не отмеченный на картах. Там они находят заброшенную лабораторию с бункером и таинственным туманом. Он работает по механике временной петли – в нем одновременно с настоящим происходят события из прошлого и будущего.

Подробнее – в сюжете проекта "Сити".

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