"Сити": в российский прокат вышел фантастический триллер "Сквозь время"

Новинки появились в российском прокате. Одна из них – фантастический триллер "Сквозь время" с Виктором Добронравовым и Егором Корешковым.

По сюжету братьев-изобретателей заносит на остров, не отмеченный на картах. Там они находят заброшенную лабораторию с бункером и таинственным туманом. Он работает по механике временной петли – в нем вместе с настоящим происходят события из пугающего прошлого и мрачного будущего. Подробнее – в сюжете проекта "Сити".