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15 июня, 13:50

Культура

"Сити": в российский прокат вышел фантастический триллер "Сквозь время"

"Сити": в российский прокат вышел фантастический триллер "Сквозь время"

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Новинки появились в российском прокате. Одна из них – фантастический триллер "Сквозь время" с Виктором Добронравовым и Егором Корешковым.

По сюжету братьев-изобретателей заносит на остров, не отмеченный на картах. Там они находят заброшенную лабораторию с бункером и таинственным туманом. Он работает по механике временной петли – в нем вместе с настоящим происходят события из пугающего прошлого и мрачного будущего. Подробнее – в сюжете проекта "Сити".

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