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Культура

"Сити": фильм "Голова-жестянка" вышел в российский прокат

"Сити": фильм "Голова-жестянка" вышел в российский прокат

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Драма "Голова-жестянка" вышла в российский прокат. Режиссер фильма – Иван Капитонов, который ранее создал сериал "Пищеблок".

Главная героиня фильма – старшеклассница Женя по прозвищу Жесть. После неудачного свидания у нее травма ноги и сотрясение мозга, поэтому ведет она себя крайне дерзко. По стечению обстоятельств в жизни девушки появляется наставник – преподаватель робототехники, который помогает подростку разобраться в себе. Подробнее – в программе "Сити".

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культураедавидеоПолина Федосова
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