"Сити": фильм "Голова-жестянка" вышел в российский прокат

Драма "Голова-жестянка" вышла в российский прокат. Режиссер фильма – Иван Капитонов, который ранее создал сериал "Пищеблок".

Главная героиня фильма – старшеклассница Женя по прозвищу Жесть. После неудачного свидания у нее травма ноги и сотрясение мозга, поэтому ведет она себя крайне дерзко. По стечению обстоятельств в жизни девушки появляется наставник – преподаватель робототехники, который помогает подростку разобраться в себе. Подробнее – в программе "Сити".