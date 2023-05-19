"Сити": какие выставки посетить во время акции "Ночь музеев" в Москве

В Москве 20 мая пройдет "Ночь музеев". Вечером 80 галерей и пространств предложат заглянуть на мастер-классы, лекции, творческие встречи и квесты. Но главное, что стоит посетить – выставки.

Например, можно сходить в Музей русского импрессионизма. В эти выходные там проходят последние дни выставки "отличники" с картинами Айвазовского и Кустодиева. В экспозиции – работы лучших студентов Московского училища живописи, ваяния и зодчества, а также петербургской Императорской академии художеств.

В "Ночь музеев" вход везде бесплатный, но по предварительной регистрации. Подробнее – в программе проекта "Сити".