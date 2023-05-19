Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:50

Город

"Сити": какие выставки посетить во время акции "Ночь музеев" в Москве

"Сити": какие выставки посетить во время акции "Ночь музеев" в Москве

Новости часа: Путин заявил, что против РФ направлен практически весь арсенал Запада

Клубничные павильоны открылись в столице

ЦОДД спрогнозировал дорожный трафик в столице вечером до 8 баллов

Собянин объявил о завершении комплексной реконструкции спорткомплекса "Москвич"

Собянин рассказал о контроле качества воды в Москве-реке с помощью судна "Экопатруль"

Новости часа: Росавиация разрешила компании Georgian Airways выполнять полеты в Москву

Новости часа: Путин заявил, что РФ сохраняет статус лидера мирового рынка вооружений

Новости часа: завершена реконструкция исторического спорткомплекса "Москвич"

Почти 150 площадок станут участниками московской акции "День без турникетов"

В Москве 20 мая пройдет "Ночь музеев". Вечером 80 галерей и пространств предложат заглянуть на мастер-классы, лекции, творческие встречи и квесты. Но главное, что стоит посетить – выставки.

Например, можно сходить в Музей русского импрессионизма. В эти выходные там проходят последние дни выставки "отличники" с картинами Айвазовского и Кустодиева. В экспозиции – работы лучших студентов Московского училища живописи, ваяния и зодчества, а также петербургской Императорской академии художеств.

В "Ночь музеев" вход везде бесплатный, но по предварительной регистрации. Подробнее – в программе проекта "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
городдосугвидеоАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика