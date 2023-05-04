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Культура

"The City": новый фильм с Джеки Чаном вышел на экраны в РФ

"The City": новый фильм с Джеки Чаном вышел на экраны в РФ

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Команда The City сделала подборку новых выставок и фильмов, которые появятся на экранах на этой неделе. Например, новый фильм с Джеки Чаном вышел на экраны в РФ. Кинолента "Кунг-фу жеребец" расскажет о каскадере и его питомце, которого пытаются забрать за долги.

Кроме этого, в столице открылась выставка работ Андрея Вознесенского. Он был не только поэтом, но и художником поп-арта. Подробнее – в программе "The City".

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