"The City": новый фильм с Джеки Чаном вышел на экраны в РФ

Команда The City сделала подборку новых выставок и фильмов, которые появятся на экранах на этой неделе. Например, новый фильм с Джеки Чаном вышел на экраны в РФ. Кинолента "Кунг-фу жеребец" расскажет о каскадере и его питомце, которого пытаются забрать за долги.

Кроме этого, в столице открылась выставка работ Андрея Вознесенского. Он был не только поэтом, но и художником поп-арта. Подробнее – в программе "The City".