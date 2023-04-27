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Культура

"The City": в российский прокат вышла антиутопия "Возрожденные"

"The City": в российский прокат вышла антиутопия "Возрожденные"

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На этой неделе в российском прокате состоится несколько премьер. Среди них – новинка от продюсерской студии Тимура Бекмамбетова. Это антиутопия "Возрожденные", которая похожа на серию "Черного зеркала".

По сюжету в Ватикане будущего научились воскрешать усопших, но этого достойны только те, кто при жизни не нарушал христианские заповеди. Обещание бессмертия привлекает все больше людей к вере. Однако находятся и противники оживляющей практики. Священник Стэнли служит в церкви вернувшихся с того света и проводит для них восстановительную терапию. Внезапно он узнает, что некоторые из возрожденных прихожан начинают убивать. В итоге пастор начинает собственное расследование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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