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Культура

"The City": новинки сериалов на Московский международный кинофестивале

"The City": новинки сериалов на Московский международный кинофестивале

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В столице продолжается Московский международный кинофестиваль. В этом году среди основных секций появилась сериальная. На мероприятии показали различные пилотные серии.

Среди них – детектив "Кошка". По сюжету в городе начинают пропадать дети. Родители в ужасе, а полиция отмахивается якобы нагуляются и сами вернутся. Тогда за дело берется следователь Кошкина. В итоге оказывается, что исчезновение детей – это не совпадение.

Об этом – в программе The City.

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Программа: The City
культуракиновидеоПолина Федосова
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