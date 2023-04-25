13:50Культура
"The City": новинки сериалов на Московский международный кинофестивале
В столице продолжается Московский международный кинофестиваль. В этом году среди основных секций появилась сериальная. На мероприятии показали различные пилотные серии.
Среди них – детектив "Кошка". По сюжету в городе начинают пропадать дети. Родители в ужасе, а полиция отмахивается якобы нагуляются и сами вернутся. Тогда за дело берется следователь Кошкина. В итоге оказывается, что исчезновение детей – это не совпадение.
Об этом – в программе The City.
Программа: The City