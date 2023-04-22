"The City": премьера "Вызова" и фестиваль "Пасхальный дар"

На этой неделе в столице проходит фестиваль "Пасхальный дар". В кинотеатрах же вышел самый долгожданный фильм весны – "Вызов" с Юлией Пересильд. Премьера состоялась в День космонавтики, но легендой "Вызов" стал еще задолго до выхода. Потому что это первое в истории кино, которое снимали в космосе.

В Третьяковской галерее 24 апреля состоится необычный спектакль. Актеры – люди с ментальными особенностями, которые в рамках инклюзивного проекта Третьяковки изучают шедевры русских художников. Спектакль сочетает в себе элементы классического и театра теней. Постановка позволит взглянуть на шедевры Галереи глазами необычных артистов. Цель всего проекта – призвать к принятию и поддержке друг друга.

Об этом – в программе "The City".