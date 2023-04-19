"The City": в российский прокат выйдет первый снятый в космосе фильм "Вызов"

В российский прокат выходит долгожданный фильм весны – "Вызов" с актрисой Юлией Пересильд. Премьера года состоялась в День космонавтики, но легендой фильм стал еще задолго до выхода.

Это первое в истории кино, которое снимали в космосе. Вместе с Юлией Пересильд на орбиту полетел и режиссер фильма – Клим Шипенко. Они прошли серьезную подготовку по разработанной специально для них ускоренной программе.

Подробнее – в сюжете проекта The City.