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Общество

"The City. Едим": пасхальный кулич

"The City. Едим": пасхальный кулич

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Главный тренд недели – пасхальные гуляния. Шефы московских ресторанов, конечно, пытаются ему следовать и заманивают посетителей тематическими десертами.

Всеми любимый кулич изначально был разновидностью праздничного хлеба. Но в определенный момент выпечка получила новый гастрономический смысл.

Гастрокритик Александр Ильин рассказал, что общего у кулича с европейским панеттоне и попробовал пасхальную выпечку в московских ресторанах: Saviv, Patriki и "Пифагор". Подробнее – в сюжете проекта "The City. Едим".

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