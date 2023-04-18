"The City. Едим": пасхальный кулич

Главный тренд недели – пасхальные гуляния. Шефы московских ресторанов, конечно, пытаются ему следовать и заманивают посетителей тематическими десертами.

Всеми любимый кулич изначально был разновидностью праздничного хлеба. Но в определенный момент выпечка получила новый гастрономический смысл.

Гастрокритик Александр Ильин рассказал, что общего у кулича с европейским панеттоне и попробовал пасхальную выпечку в московских ресторанах: Saviv, Patriki и "Пифагор". Подробнее – в сюжете проекта "The City. Едим".