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Культура

"The City": музыкальный байопик о группе "Песняры" появится на стриминговых площадках

"The City": музыкальный байопик о группе "Песняры" появится на стриминговых площадках

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Команда The City собрала подборку новых сериалов, которые появятся на этой неделе. Например, появится музыкальный байопик "За полчаса до весны". Это история советской группы "Песняры". Музыканты соединили в 70-е годы белорусский фолк и электронное звучание. Молодого лидера "Песняров" Володю Мулявина сыграл Глеб Калюжный.

На Apple TV+ вышел второй сезон мюзикла "Шмигадун". В первом сезоне пара оказывается в городе, где все жители танцуют и поют. Чтобы вернуться в реальный мир, героям нужно найти настоящую любовь. Во втором сезоне герои снова оказываются в волшебном городе-мюзикле. Герои попадают в мрачные 70-е годы, где под угрозой не только любовь, но и их жизнь.

Об этом – в программе The City.

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Программа: The City
культуракиновидеоПолина Федосова
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