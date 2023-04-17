13:50Культура
"The City": музыкальный байопик о группе "Песняры" появится на стриминговых площадках
Команда The City собрала подборку новых сериалов, которые появятся на этой неделе. Например, появится музыкальный байопик "За полчаса до весны". Это история советской группы "Песняры". Музыканты соединили в 70-е годы белорусский фолк и электронное звучание. Молодого лидера "Песняров" Володю Мулявина сыграл Глеб Калюжный.
На Apple TV+ вышел второй сезон мюзикла "Шмигадун". В первом сезоне пара оказывается в городе, где все жители танцуют и поют. Чтобы вернуться в реальный мир, героям нужно найти настоящую любовь. Во втором сезоне герои снова оказываются в волшебном городе-мюзикле. Герои попадают в мрачные 70-е годы, где под угрозой не только любовь, но и их жизнь.
Об этом – в программе The City.