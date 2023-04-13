Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:50

Культура

"The City": в российский прокат выйдет драма "Звезды в полдень".

"The City": в российский прокат выйдет драма "Звезды в полдень".

"Мой район": "Московское долголетие". Театр. Замоскворечье

"Тайны нашей эстрады": как братья Покрасс создавали первые марши Страны Советов

"Тайны кино": Александра Пахмутова и Николай Добронравов

"Звезды советского экрана": "Мужики"

Британский сериал "Смерть и соловьи" вышел на стриминговых площадках

Книги о "Гарри Поттере" решили экранизировать в виде сериала

Актрисы обвинили Депардье в сексуальных домогательствах

Главный архитектор Москвы представил свою первую выставку в Третьяковской галерее

Закрытый кинопоказ драмы "Вызов" состоится в столице в День космонавтики

На этой неделе в России состоится несколько премьер. Одна из них – остросюжетная драма "Звезды в полдень". Фильм в 2022 году получил гран-при жюри Каннского фестиваля.

По сюжету американская журналистка закрутила роман с британским бизнесменом. Однако по политическим причинам им нужно бежать из страны. За ними гонится агент ЦРУ, которому нужно, чтобы женщина сдала возлюбленного.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

Читайте также
Программа: The City
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика