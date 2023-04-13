"The City": в российский прокат выйдет драма "Звезды в полдень".

На этой неделе в России состоится несколько премьер. Одна из них – остросюжетная драма "Звезды в полдень". Фильм в 2022 году получил гран-при жюри Каннского фестиваля.

По сюжету американская журналистка закрутила роман с британским бизнесменом. Однако по политическим причинам им нужно бежать из страны. За ними гонится агент ЦРУ, которому нужно, чтобы женщина сдала возлюбленного.

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