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Культура

"The City": новинки на стриминговых сервисах

"The City": новинки на стриминговых сервисах

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"Тайны кино": Альберт Филозов

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"Откройте, Давид": Андрей Соколов

"Тайны души": Алла Юганова

На этой неделе на стриминговых сервисах состоится множество премьер.Например, можно посмотреть сериал "Жить жизнь" в онлайн-кинотеатре START. Это история про любовные похождения успешного маркетолога.

Кроме того, на more.tv уже доступен фантастический сериал про подростков, которые застряли в виртуальной реальности. Еще на стриминге Amediateka стартует сериал "Младшая сестра". Там рассказывается про большую еврейскую семью.

Об этом – в программе The City.

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