"The City": новинки на стриминговых сервисах

На этой неделе на стриминговых сервисах состоится множество премьер.Например, можно посмотреть сериал "Жить жизнь" в онлайн-кинотеатре START. Это история про любовные похождения успешного маркетолога.

Кроме того, на more.tv уже доступен фантастический сериал про подростков, которые застряли в виртуальной реальности. Еще на стриминге Amediateka стартует сериал "Младшая сестра". Там рассказывается про большую еврейскую семью.

Об этом – в программе The City.